SAMSUN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 681 sentetik hap, 149,08 gram metamfetamin, 28,24 gram eroin, 72,60 gram esrar, 2,12 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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