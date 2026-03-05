Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 421 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Canik ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 421 bin 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.V. (26) ve S.K. (25) emniyete götürüldü.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen 421 bin 120 uyuşturucu hapın, Samsun'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.