Samsun'un merkez Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Canik ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 5 bin 610 sentetik ecza hapı, 229,10 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tüfek ile 12 tüfek kartuşu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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