Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada, 60 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda E.D. (43), T.G.S. (39) ve İ.Ö. (26) yakalandı.

İlkadım ilçesinde de B.Ç'nin üzerinde yapılan aramada 13,21 gram sentetik uyuşturucu ile 4 sentetik uyuşturucu katkılı sigara ele geçirildi.

Canik ilçesinde ise M.A.S'nin (21) üzerinde yapılan aramada 9,20 gram sentetik uyuşturucu ve 41 sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.