Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'un iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ve Havza ilçesindeki adreslerde yapılan aramalarda, 171,51 gram sentetik uyuşturucu, 107 sentetik ecza, 0,23 gram kokain, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 530 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.