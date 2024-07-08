Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucunda, 2 kişinin mide ve bağırsaklarında 18 paket halinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, ayrıca bir ruhsatsız tabanca ve 99 fişek de bulundu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

08.07.2024 11:20
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SAMSUN'a uyuşturucu getiren iki kişinin mide ve bağırsaklarında 18 paket halinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente şehir dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otomobilden inip, bir araca binen 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin araçları İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde durduruldu. Şüpheliler .A.A. (36) ve H.T.'nin (44) üzerinde ve araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunamadı. Tedirgin davranışlar sergileyen 2 şüpheli, detaylı kontrol için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek röntgenleri çekildi. Röntgende 2 şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı maddeler olduğu tespit edildi. A.A. ve H.T. gözaltına alınırken, yuttukları 18 paket halinde toplam 500 gram metamfetamin de tıbbi müdahaleyle çıkarıldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise, bir ruhsatsız tabanca ve 99 fişek ele geçirildi. Ayrıca A.A. ve H.T. ile bağlantılı olarak onlara yardım ve yataklık ettiği tespit edilen R.K. (44) de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 3 kişi hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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