Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda 5 bin 932 sentetik ecza, 100 gram kokain, 98,05 gram sentetik uyuşturucu, 37 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.