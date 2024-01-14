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Samsun'da Uyuşturucuyla Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucuyla Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Terme ilçesinde şehirler arası otobüsten inen İ.Ç, şüpheli tavırları üzerine durduruldu. Yapılan üst aramasında 70 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

Samsun\'da Uyuşturucuyla Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı
14.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:29
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Samsun'un Terme ilçesinde üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüsten inen İ.Ç'yi (53) şüpheli tavırları üzerine durdurdu.

İ.Ç'nin yapılan üst aramasında 70 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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Samsun, Terme, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucuyla Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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