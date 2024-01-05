Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Z.Y'nin evinde 1453 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.