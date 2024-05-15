Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Sarıcalı Mahallesi'nde H.K. isimli şüphelinin ev ve iş yerine yapılan operasyonda 11,56 gram kubar esrar, 30 adet sentetik ecza hapı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 160 adet doldurulmuş makaron, 24 adet elektronik sigara likidi ve 510 adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Operasyonda H.K. gözaltına alındı.

15.05.2024 16:30
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın ortak çalışmasıyla yapılan operasyonda, Sarıcalı Mahallesi'nde H.K. isimli şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 11,56 gram kubar esrar, 30 adet sentetik ecza hapı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 160 adet doldurulmuş makaron, 24 adet elektronik sigara likidi ve 510 adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi.

Operasyonda, H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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