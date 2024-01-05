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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 27 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 27 Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 27 Zanlı Gözaltına Alındı
05.01.2024 - 16:10,
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 194 sentetik ecza hapı, 45,01 esrar, 7,38 gram kenevir tohumu, 5,06 gram sentetik uyuşturucu, 0,10 gram kokain, hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarar aparatlar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirdi.

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün de yer aldığı 27 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Kenevir, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 27 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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