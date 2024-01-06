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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 7 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerine baskın düzenlendi. Operasyonlarda, esrar, kokain, sentetik uyuşturucu, sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin çeşitli suçlardan hapis cezası bulunduğu ve firari olduğu belirlendi. Ayrıca Bafra ilçesinde yapılan aramada da kurusıkı tabanca, tabanca fişekleri ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
06.01.2024 - 17:21,
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.A.K, Ö.F.Ö. ve T.K'nin Atakum ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 111,90 gram esrar, 8,82 gram kokain, 3 gram sentetik uyuşturucu, 31 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tabanca, 53 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan A.A.K'nin çeşitli suçlardan toplam 3 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, aynı zamanda yağma, kasten yaralama, mala zarar verme olayının firari şüphelisi olduğu saptandı.

Bafra ilçesinde de emniyet görevlilerince devriye faaliyeti sırasında yüksek ses gelen bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada bir kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı tabanca fişeği, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile 3,69 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili E.S. (31), M.D. (22), O.B. (22) ile O.B. (27) gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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