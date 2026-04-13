Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 69 tabanca fişeği, 35 gram sentetik kannabinoid, 36 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda A.A. gözaltına alındı.
