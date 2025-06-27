Samsun'da Uzlaştırma ile Barış ve Yardım Sağlandı - Son Dakika
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Samsun'da Uzlaştırma ile Barış ve Yardım Sağlandı

Samsun\'da Uzlaştırma ile Barış ve Yardım Sağlandı
27.06.2025 15:16
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Samsun'da uzlaştırma ile 500 bin TL değerinde yardım malzemesi çocuk evlerine teslim edildi.

SAMSUN'da, 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' dosyasında görev alan 8 uzlaştırmacı, tarafları uzlaştırarak hem toplumsal barışa katkı sağladı hem de Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile oldu. Uzlaştırma kapsamında 500 bin TL değerinde çeşitli yardım malzemesi kuruma teslim edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu koordinesinde yürütülen 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma dosyasında uzlaştırmacılar taraflarla yürüttükleri görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılmasını sağladı. Uzlaşmada mağdur tarafın talebi üzerine, 18 yaşından küçük 92 çocuğun barındığı Samsun 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne yaklaşık 500 bin TL değerinde çeşitli malzeme, karşı taraftan temin edildi. Kuruma teslim edilenler arasında; su sistemleri için genleşme tankı ve kum filtre sistemi, 10 baza ve yatak, çim biçme makinesi, telsiz telefonlar, 1 yıl boyunca çocukların doğum günlerinde müzik grubu hizmeti, futbol, basketbol ve voleybol topları, voleybol filesi, kaleci eldivenleri, elektrik süpürgesi ve çamaşır makinesi yer aldı.

Ardından 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi yetkilileri ve çocuklar, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mehmet Akif Zengin ile birlikte haziran ayında doğan çocuklar için pasta keserek kutlama yaptı.

'SON 5 YILDA SAMSUN ADLİYESİ'NDE 12 BİN 400 DOSYADA UZLAŞMA SAĞLANDI'

Adaletin sadece mahkeme salonlarında değil, hayatın içinde de var olduğunu belirten Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Hukukun amacı sadece suçluya ceza vermek değil, aynı zamanda bozulan toplumsal barışı onarmaktır. Anadolu kültüründe yer alan gönül alma, barıştırma, helalleşme gibi geleneklerden esinlenen uzlaştırma uygulaması, adalete insani bir boyut kazandırmaktadır. Uzlaştırma sadece bir yasal süreç değil, aynı zamanda bir vicdan mekanizmasıdır. Mağdura kendini ifade etme, faile ise pişmanlık duyma ve sorumluluk alma imkanı sunar. Böylece ceza adaleti, yalnızca yargılama değil, insani dokunuşların da bir parçası olur. Son 5 yılda Samsun Adliyesi'nde 12 bin 400 dosyada uzlaşma sağlandı. Bu sayede taraflar mahkemeye gitmeden kendi adaletlerini kurma fırsatı buldu. Ayrıca uzlaştırma kapsamında LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, Kızılay, AFAD, TEMA ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına toplamda 800 bin lira tutarında maddi bağış yönlendirildi. Çocuk bakım evleri, huzurevleri, köy okulları ve hayvan barınaklarına da ihtiyaçları doğrultusunda bulaşık makinesi, kırtasiye, oyuncak, kışlık kıyafet, çocuk maması gibi ayni yardımlar yapıldı. Tüm bu çalışmalar, adaletin sadece mahkeme salonlarında değil, hayatın içinde de var olduğunu gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Samsun, Çocuk, Son Dakika

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