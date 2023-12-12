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Samsun'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Havva Koçak, evinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Yapılan muayenede Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
12.12.2023 - 09:23,
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Samsun'un Bafra ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Kızılırmak Mahallesi Elmalı Sokak'ta 5 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan bir çocuk annesi Havva Koçak'tan haber alamayan komşuları, eve gitti.

Kapıyı açıp eve giren komşuları, Koçak'ın yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Koçak'ın cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre Koçak'ın vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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