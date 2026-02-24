Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Çatalarmut Mahallesi Nilgün Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangında yaralanan bir kişi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Yangın: Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?