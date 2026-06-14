Samsun'da Yaratıcı Atölye Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Yaratıcı Atölye Sergisi

Samsun\'da Yaratıcı Atölye Sergisi
14.06.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Kent Çalışmaları sergisi, kentin tarihi mekanlarına dair analiz çalışmalarını sunuyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) AR-GE Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Samsun Kent Çalışmaları ve Koruma Araştırma Grubu (SAMKENTKORUMA) tarafından düzenlenen "Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" Atölye Ürünleri Sergisi, kentin tarihi ve kamusal mekanlarına yönelik analiz ve tasarım çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi destekleriyle gerçekleştirilen sergi, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Mayıs ayında düzenlenen "Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" etkinliği kapsamında üretilen çalışmaların yer aldığı sergide, katılımcıların kent üzerine gerçekleştirdiği araştırma, analiz ve tasarım çalışmaları yer alıyor.

Atölye süreci kapsamında katılımcılar, Samsun'un kentsel kimliğinde önemli yer tutan Bankalar Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Anakent Meydanı ve Saathane Meydanı üzerine saha araştırmaları gerçekleştirdi.

Katılımcı yöntemlerle yürütülen çalışmalarda, kullanıcı deneyimleri, kentsel bellek unsurları ve mekansal özellikler değerlendirilerek çalışma alanlarına ilişkin sorunlar, potansiyeller ve tasarım önerileri geliştirildi.

Sergide, mekansal analizler, katılımcı haritalama çalışmaları, GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizleri ve tasarım önerilerinin yanı sıra atölye kapsamında geliştirilen yapay zeka destekli görselleştirme çalışmaları da yer alıyor.

Araştırma grubu koordinatörleri ve sergi küratörleri Arş. Gör. Dr. Damla Karagöz ile Arş. Gör. Nilay Nida Can, serginin sadece bir sonuç paylaşımı olmadığını hatırlattı. Karagöz, sürecin kent üzerine birlikte düşünme ve üretme pratiklerini görünür kılmayı amaçladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kamusal alanların, kullanıcı deneyimi ve kent belleği üzerinden değerlendirilmesi, kentlerin geleceği için daha kapsayıcı ve nitelikli fikirlerin geliştirilmesine katkı sunuyor. Bu sergi, katılımcıların kentle kurdukları ilişkiyi kolektif bir öğrenme süreciyle ortaya koymaktadır."

Kent çalışmaları, kültürel miras, koruma ve katılımcı planlama alanlarında çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan SAMKENTKORUMA'nın ilk faaliyetlerinden biri olan sergi, farklı disiplinlerden katılımcıların ortak üretimlerini kamuoyuyla buluşturuyor.

"Yaratıcı Atölye: Yerler ve Deneyimler" sergisi 19 Haziran 2026 tarihine kadar TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi ev sahipliğinde, kent, kamusal mekan, mimarlık, planlama, koruma ve tasarım alanlarına ilgi duyan tüm ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Yapay Zeka, Samsun, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Yaratıcı Atölye Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

13:27
Tarihi anlaşmanın detayları sızdı İran’dan kritik nükleer kararı
Tarihi anlaşmanın detayları sızdı! İran'dan kritik nükleer kararı
13:21
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
13:14
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:26
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 13:35:08. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Yaratıcı Atölye Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.