Samsun'da Yasa Dışı Avcılara Operasyon
Samsun'da Yasa Dışı Avcılara Operasyon

25.02.2026 11:49
Samsun'da termal dronla yapılan kontrollerde 13 yasa dışı avcıya idari işlem uygulandı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da termal dronla yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye idari işlem uygulandı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Termal dron destekli koruma kontrol faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaban hayatına yönelik yasa dışı müdahalelere karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Termal dron ile yapılan kontrollerde yasa dışı avcılık yaptıkları belirlenen 13 kişi tespit edilerek ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Teknolojik imkanları kullanarak yaban hayatımızın korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

