Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı

20.05.2026 15:45
SAMSUN'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli, gözaltına alındı. İncelemede, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 360 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. MASAK raporu ile başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. İncelemede, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 360 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 8 aylık hamile olan Z.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenilirken, 8'si bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

