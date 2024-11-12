Samsun'da Yaya Kamyonun Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

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Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonun çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

S.A'nın (31) kullandığı kamyon, 10 Kasım'da Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda geri manevra yaptığı sırada yaya Mesut Bahar'a (71) çarptı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bahar, tedavi altına alındı.

Bahar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlyasköy Polis Merkezi Amirliğince, Bahar'ın yaşamını yitirmesinin ardından yeniden gözaltına alınan S.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.