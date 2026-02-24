Samsun\'da Yaya Öldü, Sürücü Gözaltında

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.
Oğuzhan S'nin (25) kullandığı 55 EU 707 plakalı otomobil, Yörükler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen Hüseyin Sözen'e (67) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sözen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü gözaltına alındı.
