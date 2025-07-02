Samsun'da Yerli Üreticilere Destek: Samsun Market Açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesince yerli üretici ve kooperatiflerin ürünlerin yer aldığı "Samsun Market", hizmete sunuldu.

Samsun'da 10 olmak üzere komşu illerle toplam 23 kadın kooperatifi ile çiftçilerin ürettiği ürünleri Samsunlularla buluşturan"Samsun Market", hizmete girdi.

Yanında kafe de yer alan "Samsun Market"te temel gıda maddeleri ve deterjan reyonu da bulunuyor.

Yaklaşık 250 metrekare alanda hizmet veren markette yöresel doğal ürünlerin yanı sıra glütensiz, diyabet ve vejetaryen gıdalar da yer alıyor.

"Samsun Market"te büyük bölümü kadın kooperatiflerden oluşan ve Türkiye'nin birçok yerindeki kooperatiflerle Samsun'daki yerli üreticilere ait 550 kalem ürün satışa sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta inşa edilen Çiftlik Otoparkı'nın üzerindeki alanda hizmete başlayan market, kadın kooperatifleri ile yerel üreticileri desteklemeyi amaçlıyor.