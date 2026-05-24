Samsun'un Yakakent ilçesinde refüje çıkan yolcu otobüsü ağaç ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İstanbul'dan Samsun yönüne seyreden Mustafa A. idaresindeki 34 NYL 957 plakalı yolcu otobüsü refüje çıktı.
Refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarparak duran otobüsteki 30 yolcudan bazıları hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Hafif yaralanan yolcular sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Yolcu Otobüsü Refüje Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?