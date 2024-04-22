Samsun Gastronomisi Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun Gastronomisi Konulu Konferans Düzenlendi

Samsun Gastronomisi Konulu Konferans Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Turizm Haftası etkinliği kapsamında İlçe Gençlik Merkezi'nde 'Samsun Gastronomisi' konulu konferans düzenlendi. Konferansta Samsun'un coğrafi işaretli ürünleri ve Samsun turizmi hakkında bilgilendirme yapıldı. Program sonunda katılımcılara Bafra nokulu ikram edildi. Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, programı düzenleyerek katılım sağlayan gençlere ve sunum yapan Gülsevdi Öztürk'e teşekkür etti.

22.04.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, Turizm Haftası etkinliği kapsamında İlçe Gençlik Merkezi'nde "Samsun Gastronomisi "konulu konferans düzenlendi.

Konferansın sunumunu Ondokuzmayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Gülsevdi Öztürk yaptı.

Sunumda Samsun'un coğrafi işaretli ürünleri ve Samsun turizmi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Program sonunda katılımcılara Bafra nokulu ikram edildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Gençlerimizin sosyal kültürel alanda gelişimlerini sağlamak ve Samsun gastronomisi hakkında bilgilendirmek amacıyla yapmış olduğumuz programımıza katılım sağlayan gençlere ve sunum yapan kıymetli hocamız Gülsevdi Öztürk Hanımefendi'ye çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Turizm Haftası, Konferans, Gençlik, Samsun, Bafra, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Gastronomisi Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Sivas’ta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Sivas'ta tempo bir an olsun düşmüyor
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 20:33:02. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Gastronomisi Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement