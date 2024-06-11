Samsun'un Havza ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Samsun'un Havza ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

Samsun\'un Havza ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde, Yaşar Yılmaz ile Cengiz ve Muhsin Gelmiş kardeşler arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada Yılmaz, Cengiz ve Muhsin Gelmiş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.06.2024 21:15
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Samsun'un Havza ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Yaşar Yılmaz ile Cengiz ve Muhsin Gelmiş kardeşler, ilçede salı günleri kurulan giysi pazarında Yılmaz'a ait tezgahın önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

Kavgada Yılmaz, Cengiz ve Muhsin Gelmiş yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cengiz ve Muhsin Gelmiş kardeşler, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Yaşar Yılmaz, Samsun, Havza, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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