Samsun İlkadım\'da 2 korsan taksi sürücüsüne 200 bin lira ceza uygulandı

SAMSUN'da korsan taksi denetiminde yakalanan araçlardaki yolcular, sürücülerin kendilerine taşımacılığın yasal olduğunu söylediğini öne sürdü. Denetimde 2 sürücüye toplam 200 bin lira ceza uygulanırken, sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konuldu. Araçlar 60 gün trafikten menedildi. Yolculardan Yunus Emre Karabaşoğlu, "Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Uygulama üzerinden çağrılan araçlar, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Kale Mahallesi Kazım Paşa Caddesi'nde önlem alan ekipler, belirlenen araçları durdurdu. Yapılan kontrollerde araçtaki yolcular korsan taşımacılık hizmeti aldıklarını itiraf etti. Denetimler kapsamında 2 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 100'er bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulan sürücülerin araçları ise 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi. Korsan taksi hizmeti alan yolculara da 3 bin 870 lira idari para cezası uygulanabileceği, polis ekiplerinin ilerleyen süreçte ceza kesilmesini değerlendirebileceği öğrenildi.

'YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULDUK'

Araçta bulunan yolculardan Yunus Emre Karabaşoğlu (27), kendisine bu tür taşımacılığının yasal olduğunun söylendiğini ifade ederek, "Yasal olduklarını söylediler. Atakum ilçesi Körfez mevkisine gidecektim. Uygun götürüyordu. Bindik, şimdi de çevirmeye girdik. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Yasal değilse niye dışarıda dolanıyorlar" dedi.

'HEM YOLDA KALDIK HEM MAĞDUR OLDUK'

Yolculardan Doğukan Arlı (28) ise İlkadım ilçesi Beyazıt Camisi önünden araca bindiğini belirterek, "Eşimi alıp eve çıkacaktım. Yasallaştı dediler, bindik. Hem yolda kaldık hem de mağdur olduk. Bunun neresi yasal. Bizim mağduriyetimizi kim giderecek" diye konuştu.