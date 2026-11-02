Samsun İlkadım'da arızalanan otomobil trafik polisinin itmesiyle yol kenarına alındı

Samsun İlkadım'da arızalanan otomobil trafik polisinin itmesiyle yol kenarına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesindeki Liman Kavşağı'nda arızalanan otomobil, trafik polisinin itmesiyle yol kenarına çekildi. Polisin sürücüye yardım ettiği anlar çevredekilerce cep telefonuyla görüntülenirken kavşaktaki trafik akışı normale döndü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde trafik polisi, yolda kalan otomobili iterek sürücüsüne yardımcı oldu.
Liman Kavşağı'nda arızalanan otomobili fark eden trafik polisi, aracından inerek otomobilin yol kenarına çekilmesine destek oldu.
Polisin itmesiyle otomobilin yol kenarına alınmasının ardından kavşaktaki trafik akışı normale döndü.
Polisin sürücüye yardım ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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