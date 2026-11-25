Samsun İlkadım'da kamyonun çarptığı otomobil bariyere çarptı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlkadım'da kamyonun, şerit değiştirmeye çalışan otomobile arkadan çarpması sonucu otomobil bariyere çarparak durdu. Kazada otomobildeki 44 yaşındaki yolcu yaralandı; hayati tehlikesi bulunmazken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonun otomobile çarptığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İ.C. (50) yönetimindeki 55 AHD 947 plakalı kamyon, Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda Atakum istikametine seyir halindeyken A.Y. (49) idaresindeki 34 CFJ 51 plakalı şerit değiştirmeye çalışan otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarparak durdu.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ç. (44) yaralandı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
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