Samsun İlkadım'da okul kantinlerine hijyen denetimi yapıldı, denetimler sürecek - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da okul kantinlerine hijyen denetimi yapıldı, denetimler sürecek

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Samsun İlkadım'da belediye zabıtası okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Denetimlerde son tüketim tarihi, muhafaza, temizlik ve ruhsatlar kontrol edildi; İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, denetimlerin süreceğini belirtti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde belediye ekiplerince okul kantinlerine yönelik hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, hijyen kuralları, iş yerlerinin genel temizliği ve ruhsatları kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim almalarının yanı sıra, sağlıklı gıdaya ulaşmaları da bizim için önemlidir. Öğrencilerimizin sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek ve velilerimizin içini rahatlatmak için okullarımızda kantin denetimlerine kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
İhsan KurnazİlkadımSamsunEğitimGüncelSon Dakika

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