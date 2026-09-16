Samsun İlkadım'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramada 8 bin sentetik ecza hap, 32,68 gram sentetik uyuşturucu ve 9 bin 650 lira ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen şüphelilerin üstleri, araçları ve ikametlerinde yaptıkları aramada, 8 bin sentetik ecza hap, 32,68 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 lira ele geçirdi.
Operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Kaynak: AA
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