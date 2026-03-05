Samsun İstiklal Müzesi\'nde Tarihi Fotoğraf Sergilenecek

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK projesinde ortaya çıkarılan tarihi fotoğrafın, Samsun'da kurulacak Samsun İstiklal Müzesi'nde sergilenmesine karar verildi.

TÜBİTAK 2204-A Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda tarih alanında bölge birincisi olan "Dijital İnsani Bilimlerle Bir İttifakın Albümü (1914–1918)" başlıklı proje, mayıs ayında Ankara'da yapılacak Türkiye finalinde Samsun'u temsil edecek.

Tarih öğretmeni Lale Yenice danışmanlığında yürütülen proje, öğrenciler Rüveyda Çalık, Halide Nur Rifaioğlu ve Gülistan Melisa Çiçek tarafından hazırlandı. Proje kapsamında yapılan arşiv taramalarında Samsun'a ait özgün bir tarihi fotoğraf Almanya'da Alman yazar, seyyah Max Kirch'ın "Berlin'den, İsfahan'a Kamyonla Bir Alman'ın Savaş Sonrası Deneyimi" adlı seyahatnamesinde yer aldığı tespit edilerek bilimsel incelemeye tabi tutuldu.

Araştırmada belirlenen fotoğrafın, Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Samsun'un liman ve ulaşım yapısını belgeleyen nadir kaynaklardan biri olduğu değerlendirildi.

Proje kapsamında hazırlanan bilimsel dosya, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cihan Güller'e sunuldu.

Sofuğlu, söz konusu fotoğrafın Samsun'a İstiklal Madalyası kazandıran mavnacıların çalışmalarını belgeleyen orijinal bir görsel olduğunu belirterek, Mavnacılar Loncası'nın Milli Mücadele dönemindeki faaliyetlerinin büyük bir fedakarlık ve cesaret örneği olduğunu ifade etti.

Güller ise fotoğrafın Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak İstiklal Müzesi'nde sergileneceğini belirterek, tarihi belgelerin bilimsel yöntemlerle analiz edilip müze ortamında kamuoyuyla buluşturulmasının kültürel hafızanın güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.

Proje ekibi adına konuşan Tarih öğretmeni Lale Yenice de Türkiye finaline katılmaya hak kazanan öğrencilerin elde ettikleri akademik başarıyı Samsun'un kültürel mirasına somut bir katkıyla taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Fotoğrafta, "Akdeniz" adlı geminin Samsun açıklarında bulunduğu ve yüklerin mavnacılar aracılığıyla karaya taşındığı görülüyor. Görselde ayrıca Alman ekibine ait bir kamyonun mavnacılar tarafından indirildiği anın yer aldığı, 1924 yılına ait bu kaydın o dönemde Samsun'da liman bulunmaması nedeniyle yüklerin gemilerden mavnalara aktarılarak kıyıya ulaştırıldığını gösterdiği ifade edildi.