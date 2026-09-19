Samsun Kavak'ta yolcu otobüsünde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Kavak'ta yolcu otobüsünde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Kavak\'ta yolcu otobüsünde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Kavak'ta Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünün motor bölümünden duman çıktı; sürücü yolcuları tahliye etti. Ekiplerin söndürdüğü yangında otobüs kullanılamaz hale geldi, Samsun-Ankara kara yolunun Samsun yönünde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Şanlıurfa'dan Samsun'a giden Hasan K'nin kullandığı 58 SH 045 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden Samsun- Ankara kara yolu Hacılı mevkisinde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına park ederek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Samsun yönündeki trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA
ŞanlıurfaGüvenlikTrafikAnkaraSamsunUlaşımGüncelKavakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Kimse bunu beklemiyordu Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti Kimse bunu beklemiyordu! Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı
15:54
Fenerbahçe’nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona’da şov yapıyor
Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
15:45
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
15:42
Tutuklu Altunç Kumova’nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
15:32
Arda Güler’in gizemli paylaşımı İşte nedeni
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni
14:57
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor Açtığınızda şaşırmayın
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 15:58:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun Kavak'ta yolcu otobüsünde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement