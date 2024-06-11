Samsun Köksal Ersayın Anadolu Lisesi'nden İlk Yardım Minik Ellerde Projesi - Son Dakika
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Samsun Köksal Ersayın Anadolu Lisesi'nden İlk Yardım Minik Ellerde Projesi

Samsun Köksal Ersayın Anadolu Lisesi\'nden İlk Yardım Minik Ellerde Projesi

Samsun Köksal Ersayın Anadolu Lisesi, yıl sonu etkinlikleri kapsamında 'İlk Yardım Minik Ellerde Projesi'ni gerçekleştirdi. Okulun öğretmen ve 10. sınıf öğrencileri, Asarcık ilçesindeki okulları ziyaret ederek ilkokul öğrencilerine ilk yardım eğitimi verdi. Ziyaretlerde ecza dolabı ve ilk yardım malzemeleri dağıtılırken, Yeniömerli İlkokulu öğrencilerine kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, kitaplar ve hijyen malzemeleri hediye edildi. Öğrenciler ayrıca ilçedeki tarihi Gökgöl Camisi'ni de ziyaret etti.

11.06.2024 16:41
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Samsun Köksal Ersayın Anadolu Lisesinde yıl sonu etkinlikleri kapsamında İilk Yardım Minik Ellerde Projesi" gerçekleştirildi.

Okulun öğretmen ile 10. sınıf öğrencilerince Asarcık ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Anaokulu, Aydınköy, Emirmusaağa ve Yeniömerli ilkokulları ziyaret edildi.

Biyoloji öğretmeni Leman Yüce Sezek, ilkokul öğrencilerine ilk yardım konusunda eğitim verdi.

Ziyaret edilen okullara ecza dolabı ve ilk yardım malzemesi verilirken, Yeniömerli İlkokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi ile oyuncak, kitap ve hijyen malzemeleri de hediye edildi.

Öğrenciler, ilçede tarihi Gökgöl Camisi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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