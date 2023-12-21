Samsun Ladik Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şubesi ile Ladik Belediyesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli arasında, belediyede görevli 43 memuru kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesinin yenilenmesi dolayısıyla protokol imza töreni düzenlendi.

Topal, göreve geldiği günden bu yana imkanları dahilinde her zaman çalışandan yana olduğunu belirterek, "İlçemize her zaman olduğu gibi birlikte hizmet edeceğiz. Sendikamıza çalışanların hakları konusunda göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. İmzaladığımız sözleşme çalışanlarımıza, ailelerine ve belediyemize hayırlı olsun." dedi.

Gayretli ise imkanlar dahilinde çalışanın yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanı Topal'a teşekkür ederek, "Sözleşmemizin üyelerimize, ailelerine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bem-Bir-Sen üyeleri olarak bizler de her zaman Başkanımızın yanında, halkımızın hizmetindeyiz. Samsun'da örnek bir sözleşmeye imza attık. En üst seviyede imzalanan Sosyal Denge Sözleşme'nin memurlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra Topal ile Gayretli arasında sözleşme imzalandı.