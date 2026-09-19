Samsun Ladik\'te Gaziler Günü törenine Kaymakam Serkan Kaya ve gaziler katıldı

Samsun Ladik'te Gaziler Günü törenine Kaymakam Serkan Kaya ve gaziler katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Ladik'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hükümet konağı önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı; törene Kaymakam Serkan Kaya ve gaziler katıldı.
Samsun'un Ladik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından son buldu.
Törene Ladik Kaymakamı Serkan Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir ile gaziler katıldı.
Kaynak: AA
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