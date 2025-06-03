Samsun Polisi'nden Bayram Uyarısı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğuna bağlı olarak yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran klip hazırladı.

Hazırlanan klipte, dikkatsizlik sonucu bir ailenin otomobilleriyle kaza yapması canlandırılırken, "Bir Kural, Bir Ömür" mottosu ile vatandaşlara seslenen Samsun polisi, aşırı hız ve dikkatsiz sürüşlerin, bayram sevinçlerini nasıl acıya dönüştürebileceğine dikkati çekti.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan klipte, trafik kurallarına uymanın yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Her bayram öncesi yaşanan trafik kazalarının çoğu basit kural ihlallerinden kaynaklanmaktadır. Bu bayramda da binlerce vatandaşımız memleket yollarına çıkacak. Biz de 'Bir Kural, Bir Ömür' diyerek hatırlatıyoruz; Hız sınırına uymak, emniyet kemeri takmak, yorgun halde araç kullanmamak gibi kurallar hayat kurtarır. Sevdiklerinize ulaşmak için acele etmeyin, kurallara uyun." ifadelerine yer verildi.

Bayram tatili süresince şehrin giriş ve çıkış noktalarında, ana güzergahlarda ve kavşaklarda trafik ekiplerinin denetimlerini artıracağı, kontrollerin 7 gün 24 saat süreceği bildirildi.