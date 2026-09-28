Samsun Salıpazarı'nda baraj şantiyesinde kolu omuzdan kopan işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Samsun Salıpazarı'nda baraj şantiyesinde kolu omuzdan kopan işçi hastaneye kaldırıldı

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Samsun Salıpazarı\'nda baraj şantiyesinde kolu omuzdan kopan işçi hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapımı süren baraj inşaatında 22 yaşındaki işçinin kolu taş kırma makinesinde omuz bölgesinden koptu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, kopan koluyla Çarşamba Devlet Hastanesi'nden Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapımı devam eden Salıpazarı İçme ve Sulama Barajı'nın inşaat sahasındaki iş kazasında kolu kopan işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, baraj şantiyesinde çalışan H.S. (22), kolunu taş kırma makinesine kaptırdı.

Kazada H.S'nin kolu omuz bölgesinden koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

H.S, kopan koluyla birlikte kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nden Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiŞehir HastanesiSalıpazarıÇarşambaGüvenlik3. SayfaSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Salıpazarı'nda baraj şantiyesinde kolu omuzdan kopan işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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