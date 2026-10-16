Samsun Salıpazarı'nda Basri Korkmaz'ın ahşap evi yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Samsun Salıpazarı'nda Basri Korkmaz'ın ahşap evi yangında kullanılamaz hale geldi

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Samsun Salıpazarı\'nda Basri Korkmaz\'ın ahşap evi yangında kullanılamaz hale geldi
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Basri Korkmaz'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kırgıl Mahallesi Karabaş mevkisinde Basri Korkmaz'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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