 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun Salıpazarı'nda Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Salıpazarı'nda Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hizmete Girdi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına Gürcistan Trabzon Başkonsolosu, Salıpazarı Kaymakamı, Belediye Başkanı ve birçok davetli katıldı. Dernek, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilere katkı sunmayı hedefliyor ve Salıpazarı'nda kültür zenginliklerini koruma ve geliştirme amacıyla faaliyet gösterecek.

Samsun Salıpazarı\'nda Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hizmete Girdi
23.01.2024 - 17:43,
Abone Ol

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmete girdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış programına Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz lashlivi, Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Halil Akgül, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, ilçede yaşayan Gürcü vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Dernek açılışını yapan Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz lashlivi, "Türkiye ile bizim ilişkilerimiz en üstü seviyede ve bugün açılışını yaptığımız derneğimiz de buna katkı sunacaktır." dedi.

Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Yazıcı ise Salıpazarı'nda kültür zenginliklerini koruma ve geliştirme amacı ile yola çıktıklarını belirterek, "Bu yeni dernek binamızda sizleri daha güzel etkinliklerle buluşturmak istiyoruz. Geleneksel yemeklerimizi, danslarımızı, el sanatlarımızı, tarihimizi, zengin birçok yönümüzü yaşatmaya çalışacağız." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek derneğin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Salıpazarı, Gürcistan, Trabzon, Samsun, Uluslararası İlişkiler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Salıpazarı'nda Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hizmete Girdi - Son Dakika


21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor

Son Dakika
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:59:23. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Salıpazarı'nda Batum Acara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement