Samsun Salıpazarı'nda Elvan Fidan babasına karaciğer parçası bağışladığını anlattı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, siroz hastası babasına karaciğerinin bir bölümünü bağışlayan 21 yaşındaki Elvan Fidan, nakil sürecini katılımcılarla paylaştı.

Salıpazarı'nda gençlerin organ bağışı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, organ ve doku bağışının önemi anlatıldı.

Bilgilendirici sunum ve kısa film gösteriminin ardından karaciğer nakli yapılan baba ile donör kızı Elvan Fidan'ın hikayesi katılımcılarla paylaşıldı.

Babasına siroz teşhisi konulmasının ardından ailesiyle birlikte donör olabilmek için hastaneye başvurduklarını belirten Fidan, üç kız kardeşin de gerekli testlerden geçtiğini söyledi.

Ablalarının karaciğerinin nakil için uygun bulunmadığını ifade eden Fidan, kendi karaciğerinin uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine donör olmaya karar verdiğini anlattı.

Fidan, "Gerekli belgeleri imzaladık. Ben de hiç düşünmeden babama donör olabileceğimi söyledim. Testlerimizin ardından ameliyata girdik." dedi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini dile getiren Fidan, "Süreci sağlıklı bir şekilde atlattık. Organ nakli konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Ailemizde ya da çevremizde ihtiyaç duyan insanlara, tıbben uygun olmamız halinde donör olabiliriz. Organ bağışla, hayat kurtar." ifadelerini kullandı.

Programda organ bağışının önemi, nakil süreçleri ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında katılımcılara bilgi verildi.

Etkinliğe, Salıpazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selami Arslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, Salıpazarı Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği Uzmanı Dr. Müge Büyükaksoy, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, organ bağışına yönelik farkındalık mesajlarının paylaşılmasıyla sona erdi.