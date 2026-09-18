Samsun Salıpazarı\'nda öğrenciler uçurtma temasıyla barış ve çocuk haklarına dikkat çekti

Samsun Salıpazarı'nda öğrenciler uçurtma temasıyla barış ve çocuk haklarına dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" teması kapsamında etkinlik düzenlendi. Öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte barış, kardeşlik ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" teması kapsamında etkinlik düzenlendi.
Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklere öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Etkinliklerde öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalarla barış, kardeşlik ve çocukların güvenli bir ortamda yaşamasının önemine dikkat çekildi.
Program kapsamında öğrencilerin, savaşların çocuklar üzerindeki etkileri ile çocuk hakları konusunda farkındalık kazanmalarının amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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