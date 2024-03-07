Samsun Salıpazarı'nda yeni baraj inşaatı başladı - Son Dakika
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Samsun Salıpazarı'nda yeni baraj inşaatı başladı

Samsun Salıpazarı\'nda yeni baraj inşaatı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde inşaatı devam eden barajın gövde beton döküm imalatına başlandığını duyurdu. Barajın temelden yüksekliği 76 metre olacak ve 13,19 milyon metreküp su depolayabilecektir. Ayrıca baraj inşaatıyla taşkın zararlarının asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

07.03.2024 15:21
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşaatı devam eden Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki barajın gövde beton döküm imalatına başlandığı bildirildi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanı Aydın Sağlık ve Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik'in barajın inşaat çalışmalarını incelediği kaydedildi.

Barajın beton dizayn çalışmaları sonrasında gövde beton döküm imalatına başlandığı belirtilen açıklamada, "Barajın eş zamanlı olarak gövde zemin enjeksiyon çalışması devam etmektedir. Temelden yüksekliği 76 metre olan ve 13,19 milyon metreküp su depolayacak olan Salıpazarı Barajı, 15 bin 400 dekar sulama ve yılda 25,74 milyon metreküp içme suyu faydası bulunacaktır. Ayrıca baraj inşaatı ile 10,90 milyon metreküp taşkın kontrolü sağlaması hedeflenerek Salıpazarı ve Terme ilçelerinde taşkın zararlarının asgariye indirilmesi hedeflenmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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