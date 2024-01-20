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Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yapılan bir operasyonda, N.K, D.K. ve B.Ç'nin bavullarında uyuşturucu nitelikli 34 bin 650 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali\'nde uyuşturucu hap ele geçirildi
20.01.2024 - 17:13,
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Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bavul içinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir ihbarı değerlendirerek, farklı şehirlerden otobüsle Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen N.K, D.K. ve B.Ç'nin bavullarında arama yaptı.

Aramada, bavulların içinde uyuşturucu nitelikli 34 bin 650 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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