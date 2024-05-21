Samsun Tekkeköy Belediyesi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Samsun Tekkeköy Belediyesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Samsun Tekkeköy Belediyesi\'nde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un merkez Tekkeköy Belediyesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının, belediyenin bodrum katında bulunan evrak arşiv odasında çıktığı ve hasara yol açtığı belirtildi. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.

21.05.2024 00:59
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Samsun'un merkez Tekkeköy Belediyesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekkeköy Belediyesi'nin bodrum katında, evrak arşiv kayıtlarının tutulduğu bilgisayarlara bağlı güç kaynağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evrak arşiv odasında hasara yol açtı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından belediye binasında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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