Samsun Terme'de Amazon Kano Festivali düzenlendi

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Samsun'un Terme ilçesinde çocuklara yönelik, "Amazon Kano Festivali" gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi tarafından Gölyazı Mahallesi'ndeki göller mevkisinde organize edilen etkinliğe Samsun, Ordu ve Giresun'da faaliyet gösteren kano kulüpleri katıldı.

Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme ilçesinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızı kano sporu ile tanıştırmak için festival düzenliyoruz. Festivalimizin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bunu ulusal hale getirmek ve çocuklarımız için farkındalık yaratmayı amaçlayoruz." dedi.

Amazonların şehrini Türkiye ve dünyaya tanıtmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Kul, "Bizleri yalnız bırakmayan kano kulüplerimize ve çocukları ile gelerek bizlere destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Festivalde çocuklar, gün boyunca eğitmenlerle kanolara binerek göller bölgesinde gezdi.