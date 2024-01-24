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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Kemal Paşa Mahallesi Düzenli Sokak'ta oturan İsmet Aslan'dan (73) bir süre haber alamayan komşuları polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü tespit edildi.
İsmet Aslan'ın ölüm sebebinin otopsi ile belirlenmesi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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