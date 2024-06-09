Samsun'da maç sırasında teknik direktör rahatsızlandı - Son Dakika
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Samsun'da maç sırasında teknik direktör rahatsızlandı

Samsun\'da maç sırasında teknik direktör rahatsızlandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan Yakakent Denizspor - Samsun Vefaspor maçında Yakakent Denizspor'un teknik direktörü Turgay Kullukçu aniden rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kullukçu, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

09.06.2024 20:41
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Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanan teknik direktör hastaneye kaldırıldı.

Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda mücadele eden Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor karşılaştı.

Yakakent Denizspor'un teknik direktörü Turgay Kullukçu (59) maçı izlerken aniden rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kullukçu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da maç sırasında teknik direktör rahatsızlandı - Son Dakika

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