Samsun'un yüksek ilçeleri beyaza büründü

SAMSUN - Samsun'da etkili olan kar yağışı, bazı yüksek ilçeleri beyaza bürüdü.

Kavak ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı sonucu ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Çocuklar sevinçlerini karla oynayarak gösterdi.

Kar yağışının ilçede bugün de sürmesi bekleniyor.