Samsun\'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Güzel Manzaralar Oluşturdu

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SAMSUN'un yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza bürünürken, kentin sokak ve parklarında güzel manzaralar ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu. Ladik, Alaçam, Vezirköprü, Asarcık ve Kavak ilçeleri başta olmak üzere Samsun'un birçok ilçesinde yağan kar ile evler, yollar ve mesire alanları beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz örtü ile birlikte ortaya güzel görüntüler çıktı. Okulların tatil edildiği kentte tedbir alan ekipler de vatandaşlara ve sürücülere uyarılarda bulundu.