Samsun - Vali Tavlı: Bayrağımız dalgalanıyorsa, şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti vardır

SAMSUN'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yapılan programda gazilerin büyük cesareti ve vatanseverliği ile bayrakların dalgalandığını belirten Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bugün cennet vatan toprakları üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit semaya yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürken ve onurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunun arkasında canından aziz bildiği vatanını namahrem ellere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve kahraman gazilerimizin cesareti vardır" dedi.

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Samsun Şubesi'nin çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı, anıt şeref defterini imzaladı. Programın devamında ise 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü' yapılarak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda etkinlikler sürdürüldü. Kuran tilaveti ile devam eden programda gaziler tarafından şiir okundu. Ardından Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği sanatçılarının 'Kahramanlık türküleri' konseri verildi. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak katıldı.

'TÜRK MİLLETİ, MAZİSİ ŞAN VE ŞEREFLE DOLU GAZİ BİR MİLLETTİR'

Programda konuşan Vali Tavlı, "Mensup olmaktan büyük ve onur ve gurur duyduğumuz aziz Türk milleti, mazisi şan ve şerefle dolu gazi bir millettir. Aziz milletimizin destansı zaferlerle tarihi akışını değiştirirken, ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz üsturuyla büyük mücadeleler vermiş, bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına korumuş, bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş ve gelecek bırakmıştır. Aziz milletimiz 1971'de Anadolu'nun kapılarını açarken, Çanakkale'de ve milli mücadele yıllarında vatanına sahip çıkarken, Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hainlere karşı istikbalimizi korurken, gaza anlayışını tüm değerlerin üzerinde tutmuştur. Bugün cennet vatan toprakları üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit semaya yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürken ve onurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunun arkasında canından aziz bildiği vatanını namahrem ellere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve kahraman gazilerimizin cesareti vardır. Devletimizin bekası için siper eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan gaza anlayışını tüm değerlerin üzerinde tutan gazi milletimiz, kahraman ecdadımıza destan yazdıran ruh, inanç ve iradeyle bundan sonra da istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koyacaktır. Cenab-ı Allah'ın izniyle karşımıza kim çıkarsa çıksın millet olarak, ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'KAHRAMAN GAZİLERİMİZ VURULUNCA DEĞİL, UNUTULUNCA ÖLÜRLER'

Gaziler gününü derin ve gururlu duygular içinde yaşadıklarını belirten Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, şöyle konuştu:

"Kahraman gazilerimiz vurulunca değil, unutulunca ölürler. Yüce dinimiz, mukaddes değerlerimiz yolunda vatan için, bayrak için, namus için savaşarak ölenlere şehit, sağ kalanlara ise gazi ünvanı vererek şehitlik ve gazilik gibi ulvi kavramlara çok büyük önem arz etmiştir. Bu nedenle şehit nurlanmış, gazi ise onurlanmış askerdir. Kahraman gazilerimiz ile birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olan sizlerin bu onurlu gününü anmanın derin gurur ve heyecanını yaşıyoruz."